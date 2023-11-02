غدا.. أول تطبيق لتشغيل خدمات التوثيق بـ12 مركزا متنقلا خلال العطلة الرسمية

كتب إبراهيم قاسم

تبدأ مراكز خدمات مصر المتنقلة "سيارات مجهزة"، اعتبارا من غدا الجمعة، تشغيل خدمات التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، لأول مرة تطبيقا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، فيما يتعلق بالتيسير على المواطنين وإتاحة عمل التوثيق في الاجازة الأسبوعية الرسمية "الجمعة من كل أسبوع".

وحددت وزارة العدل 12 مركزا لخدمات مصر المتنقلة، وهى عبارة عن سيارات مجهزة بتعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين.

وتتواجد المراكز في 12 موقعا وهى مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتشغيل 12 مركزاً لخدمات مصر المتنقلة - سيارات - يوم الجمعة من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، لإتاحة كافة معاملات التوثيق، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 3 نوفمبر.

ويُعد ذلك المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.