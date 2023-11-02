اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:08 ص
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عضو شعبة الذهب يتوقع تمديد مبادرة دخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر

الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:00 ص
عضو شعبة الذهب يتوقع تمديد مبادرة دخول الذهب بدون جمارك لمدة 6 أشهر أسعار الذهب
كتب إسلام سعيد

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توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية، الاتجاه لمد مبادرة السماح بدخول الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج لمدة 6 أشهر أخرى، مشيرا إلى أن المبادرة منذ إطلاقها في شهر مايو من العام الجارى، ساهمت في دخول حوالى 3 أطنان تقريباً، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض وتهدئة وتيرة الصعود في حركة المعدن الثمين.

وأشاد سامح عبد الحكيم لـ"اليوم السابع"، بقرار البنك المركزي الذي سمح بتوريد حصيلة تصدير المشغولات الذهبية خلال 30 يوما بدلا من أسبوع فقط، الأمر الذي يساهم بصورة واضحة في رواج الصادرات المصرية من المشغولات الذهبية التي تحقق قيمة مضافة للإنتاج المصري من المشغولات، كما أشاد بالدور الكبير لوزارة التموين في التسهيل على المصانع المصدرة.

وأضاف "عبد الحكيم"، أن حصيلة تصدير المشغولات الذهب تعود للسوق في صورة ذهب خام ووجه الاستفادة هنا هو تشغيل المصانع، وكذلك الحصول على المصنعية بالدولار وهذا يعني حصيلة دولارية للدولة، كما أن التوسع في التصدير يساهم في تشغيل عمالة أكبر في المصانع والتوسع في تشغيل المصانع لفترات إضافية خاصة عقب حدوث تراجعات في مبيعات المشغولات بالسوق المحلى.







الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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