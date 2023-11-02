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ضبط 60 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

الخميس، 02 نوفمبر 2023 10:11 م
ضبط 60 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ سكر- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت الأجهزة المعنية بكفرالشيخ، من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من السكر بمدينة بلطيم ، قبل تهريبها للبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما ضبطت صاحب محل جزارة وبحوزته كمية من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة بمدينة الرياض، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
وضبطت حملة التموين، سيارة فى مدينة بلطيم يقودها "م.ع.أ" ، 40 سنة سائق، ويقيم بمدينة الحامول، وعثر بحوزته على 60 طن سكر محملة على السيارة، قبل تهريبها للبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
وضبطت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، صاحب محل جزارة بمدينة الرياض، وبحوزته فى محل الجزارة الخاص به 70 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وبدون إشراف بيطري، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لتغير فى خواصها وتغير فى اللون والرائحة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.






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