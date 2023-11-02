ضبط 25 طن سكر وتحرير 4 محاضر تموينية بمركزى ملوى ومطاى خلال حملات تفتيشية بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى وحماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، مشددا على متابعة منافذ مبادرة تخفيض الأسعار على مستوى قرى ومراكز المحافظة وتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة ، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية، على الأسواق تنوعت ما بين (نقص وزن – ذبح خارج المجازر- سلع مجهولة المصدر) إلي جانب سحب 9 عينات من السلع الغذائية لإرسالها الي معمل التحليل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ملوي، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس المركز، أن جهود الحملات بالمركز أسفرت عن ضبط 25طن من السكر تابعه لوزارة التموين بدون فواتير، وتم تحرير المحضر اللازم وتم تسليمه لمركز شرطة ملوي للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.