ضبط مخالفات مخابز فى حملة تموينية بالدقهلية.. صور

الدقهلية – محمد الحبشى

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة رقابية على عدد من المخابز فجر اليوم الخميس، للتأكد من انتظام المخابز ووصول الدعم لمستحقيه، تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، وتشكلت الحملة من محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ناحية مركز ومدينة المنصورة

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير محضر مخالفة تعليمات مواعيد العمل، 10 محاضر نقص وزن بمقدار من 10:28 جرام، 2محضر عدم وجود سجل تفتيش، 2 محضر تصرف فى إجمالى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحويلها للنيابة العامة، لإعمال شئونها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، على تكثيف الجهود الرقابية، للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات، والتعليمات التموينية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين.