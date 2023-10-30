اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 11:37 م
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تضامن الدقهلية تسلم 30 طرفا صناعيا خلال مبادرة "وطن بلا إعاقة" لذوي الهمم

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 10:18 م
تضامن الدقهلية تسلم 30 طرفا صناعيا خلال مبادرة "وطن بلا إعاقة" لذوي الهمم مبادرة وطن بلا إعاقة
الدقهلية - محمد الحبشى

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انطلقت اليوم بالنادى الإجتماعى في إستاد المنصورة، أولى فعاليات مبادرة خليك طرف فى الخير،" وطن بلا إعاقة"، والتى تهدف إلى تسليم عدد من المواطنين من أصحاب الهمم أطراف صناعية تساعدهم على التعايش بشكل طبيعى

وشهدت الفاعليات حضور عدد 30 مستفيد لعمل المقاسات اللازمة تمهيدا لتسليم الأطراف والأجهزة التعويضية اللازمة لهم، خلال فترة 3 أسابيع.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تحت إشراف الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

 

 
تسليم أطراف صناعية لذوي الهمم
تسليم أطراف صناعية لذوي الهمم

تضامن الدقهلية تنظم مبادرة وطن بلا اعاقة
تضامن الدقهلية تنظم مبادرة وطن بلا اعاقة

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

مبادرة وطن بلا إعاقة
مبادرة وطن بلا إعاقة

وطن بلا اعاقة تستعد لتسليم أطراف صناعية
وطن بلا اعاقة تستعد لتسليم أطراف صناعية
 
 
 
 
 
 






التضامن الإجتماعي

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طرف في الخير




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