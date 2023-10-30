تضامن الدقهلية تسلم 30 طرفا صناعيا خلال مبادرة "وطن بلا إعاقة" لذوي الهمم

انطلقت اليوم بالنادى الإجتماعى في إستاد المنصورة، أولى فعاليات مبادرة خليك طرف فى الخير،" وطن بلا إعاقة"، والتى تهدف إلى تسليم عدد من المواطنين من أصحاب الهمم أطراف صناعية تساعدهم على التعايش بشكل طبيعى.

وشهدت الفاعليات حضور عدد 30 مستفيد لعمل المقاسات اللازمة تمهيدا لتسليم الأطراف والأجهزة التعويضية اللازمة لهم، خلال فترة 3 أسابيع.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تحت إشراف الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.