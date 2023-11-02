صحة المنيا: إجراء 55 ألفا و591 تحليلا مختلفا بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية

المنيا-حسن عبد الغفار

تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أعلنت مديرية الصحة ، أن إدارة المعامل تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى ومتابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات والوحدات الصحية، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة.

من جانبه أستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة المعامل خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تم إجراء 55 ألف 591 تحاليل مختلفة بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، لافتاً الي أنه تم عمل 382 تحليل عينة أغذية وتحليل 4123 عينة مياه شرب و 35 عينة مياه صرف صحى و 37 عينة مياه غسيل كلوى و 136 فحص طرود معادن ثقيلة و 1695 شهادة صحية وفحص 57 عينة مياه حمامات سباحة.



وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل، أنه تم عمل 8806 صورة دم كاملة وعمل 13033 تحليل غازات دم وأملاح و 19889 تحليل كيمياء وتحليل 413 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة وعمل 2084 تحليل فيروسات وتحليل 148عينة للكشف عن ميكروب الدرن وتحليل 914 عينة للكشف عن الملاريا و 573 فحص ميكروسكوبي.