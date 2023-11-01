ختام فعاليات الدورة التدريبية لصحة الدقهلية حول المعايير القومية لبنوك الدم

الدقهلية شريف الديب

اختتمت إدارة بنوك الدم ومشتقاته بمديرية الصحة بالدقهلية، الدورة التدريبية الخاصة ببنوك الدم تحت عنوان "المعايير القوميه لبنوك الدم الإصدار الحديث 2023 بمشاركة نحو 30 من الأطباء والصيادلة والفنيين والتمريض.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي، وبإشراف مباشر من الدكتور فاتن فتحى مدير إدارة بنوك الدم.

استمرت الدورة على مدار 3 أيام، وتضمنت فعاليات اليوم 9 محاضرات علمية حول الاستخدام الأمثل للدم، ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم، وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع علاوة على تدريباً على سياسات مكافحه العدوى الخاصة ببنوك الدم.

حاضر بالدورة الدكتورة رحاب جمال صبح، من اداره بنوك الدم بالمديرية، والدكتورة مني غنيم، والدكتورة إيمان غبور من بنك دم طلخا، إلى جانب الدكتورة يارا البيلي والدكتورة أسماء شومان من بنك دم بلقاس، جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع كفاءة الكوادر الطبية