سوناك وهاريس يتفقان على الحاجة لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة

كتبت: نهال أبو السعود

استقبل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن امس في داونينج ستريت لمناقشة الوضع العالمي وفي مقدمته الحرب في غزة.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت، في بيان صدر بعد الاجتماع: "أكد رئيس الوزراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب، وكذلك الحاجة إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين".

وقال ان كلاهما اتفق على أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة متفقتان في هذه الجهود وستواصلان العمل مع الشركاء في المنطقة لضمان الاستقرار.

وفي زيارتها الأولى إلى داونينج ستريت، قالت هاريس إن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها" وحثت على عدم الخلط بين الشعب الفلسطيني والفصائل، وشددت على أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي استهداف متعمد للمدنيين

ووفقا لصحيفة دايلي ميل، زارت نائبة الرئيس الأمريكي بريطانيا امس لإلقاء خطاب سياسي حول الذكاء الاصطناعي ولحضور قمة سلامة الذكاء الاصطناعي 2023، التي تنظمها حكومة المملكة المتحدة

وجاء في بيان نشره البيت الأبيض أن هاريس وسوناك اغتنما الفرصة لمناقشة آخر التطورات في غزة بما في ذلك التقدم المحرز اليوم للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة غزة، وهو ما رحبوا به، كما ناقشوا أهمية حماية المدنيين في غزة وقانون الحرب وزيادة وتيرة وحجم المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء في غزة.

ومع وصول هاريس إلى داونينج ستريت، هتف المتظاهرون وكان بعضهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية "وقف إطلاق النار الآن"، وتزايدت الدعوات لوقف إطلاق النار وسط القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.