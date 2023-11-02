سفير الاتحاد الأوروبى: محادثات متواصلة مع مصر والأردن لإنهاء صراع فلسطين وإسرائيل للأبد

كتبت: هناء أبو العز

أكد السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إن الاتحاد الأوروبى يتفق مع مصر منذ سنوات طويلة على ضرورة حل القضية الفلسطينية سياسيًا على أساس حل الدولتين، وهذا ظهر بوضوح خلال قمة غزة التي كانت منذ أسبوعين ، وكانت قوية للغاية، في تأكيد جميع المشاركين على ضرورة استئناف الحوار السياسيى ، ووقف الصراع.

ولفت برجر في تصريحات خاصة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، إن موقف الاتحاد الأوروبى لم يتغير منذ 40 عامًا، حيث نريد رؤية حل سياسى نهائي للصراع قائم على ضرورة حل الدولتين، مشيرًا إلى مشاركة الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية ومسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اجتماع طاولة مستديرة في نيويورك سبتمبر الماضى، تم فيه إطلاق مبادرة السلام العربية التي تبنتها جامعة الدول العربية عام 2002 لإنهاء الصراع، ورحب بها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبقية المجتمع الدولي، والتي تظل الركيزة الأساسية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل وعادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من خلال دعم استئناف الحوار على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام.

وأكد بيرجر وجود مناقشات مستمرة ومغلقة ما بين الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية، وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، والجامعة العربية، للوصول بشكل عاجل لحل الأزمة الفلسطينية إلى الأبد، وحتى لا يتكرر ما حدث في السابع من أكتوبر، والذى لم يكن التصعيد الأول ولكنه الأصعب.