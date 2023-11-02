اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 06:49 م
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رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يشهد ختام الأسبوع الثامن للتدريب.. اعرف التفاصيل

الخميس، 02 نوفمبر 2023 06:22 م
رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يشهد ختام الأسبوع الثامن للتدريب.. اعرف التفاصيل د ختام الأسبوع الثامن للتدريب
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، ختام ثلاثة برامج تدريبية، بدأت مع بداية هذا الأسبوع وانتهت بنهايته وتضم البرامج الثلاثة، برنامج تنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية على مهارات تدريس المنهج الجديد؛ منهم معلمي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وسوف يتم استقبال معلمى العلوم من بداية الأسبوع القادم. 
 
وانتهت دورة تنمية مهارات موجهي عموم الحاسب الآلي، والتي استهدفت موجهي عموم الحاسب الآلي على مستوى الجمهورية، ودورة مكافحة الفساد والتي تستهدف عددًا من مديري الإدارات على مستوى الجمهورية وشارك الدكتور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، في تكريم المتدربين وتسليم شهادات إتمام الدورات.






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