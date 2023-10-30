اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 08:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية يكرم فريق كرة اليد لحصوله على ‏المركز الأول

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 07:00 م
وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية يكرم فريق كرة اليد لحصوله على ‏المركز الأول جانب من التكريم
الإسكندرية أسماء على بدر

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كرم الدكتور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم ‏الاثنين، فريق كرة اليد بمعهد سموحة النموذجي، و أميرة مدحت منصور معلمة التربية الرياضية ‏بالمعهد ومدربة الفريق؛ لحصول الفريق على المركز الأول في كرة اليد على مستوى منطقة الإسكندرية ‏الأزهرية.‏ 
 
 وأوضح مدير عام المواد الثقافية‏ أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص منطقة الإسكندرية الأزهرية على ‏تفعيل الأنشطة الرياضية، لما لها من أثر في تحصين عقول بالأفكار السليمة المتعلقة بالدين والسياسة ‏والثقافة، ومواجهة الأفكار التي تتعارض مع الفكر الصحيح في المجتمع المسلم.‏
 
 جاء ذلك بحضور سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، مصطفي بهي مدير التعليم ‏الابتدائي، ‏وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة والإعلام.‏






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