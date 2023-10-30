وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية يكرم فريق كرة اليد لحصوله على ‏المركز الأول

كرم الدكتور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الاثنين، فريق كرة اليد بمعهد سموحة النموذجي، و أميرة مدحت منصور معلمة التربية الرياضية بالمعهد ومدربة الفريق؛ لحصول الفريق على المركز الأول في كرة اليد على مستوى منطقة الإسكندرية الأزهرية.
وأوضح مدير عام المواد الثقافية أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص منطقة الإسكندرية الأزهرية على تفعيل الأنشطة الرياضية، لما لها من أثر في تحصين عقول بالأفكار السليمة المتعلقة بالدين والسياسة والثقافة، ومواجهة الأفكار التي تتعارض مع الفكر الصحيح في المجتمع المسلم.
جاء ذلك بحضور سلامة القط مدير التعليم الإعدادي، مصطفي بهي مدير التعليم الابتدائي، وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة والإعلام.
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