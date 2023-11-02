رئيس جامعة بنها خلال اجتماعه بمديرى عموم الكليات: نسعى لتحسين جودة الأداء الإدارى

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مديري عموم الكليات، وذلك لوضع السياسة الخاصة بإدارة الجامعة للارتقاء بالمستوى المهني والإداري من أجل تحسين سمعة الجامعة المؤسسية.

جاء ذلك بحضور شيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومديرى عموم الكليات.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع، علي أهمية توفير الدعم اللوجستي من القيادات الإدارية للطلاب ولجميع منسوبي الجامعة، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما أكد علي أهمية المتابعة المستمرة داخل الإدارات المختلفة والعمل علي حل المشكلات إذا وجدت.

وأشار "الجيزاوي"، إلى حرص الجامعة على إزالة أي معوقات لرفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال تحسين الأداء وتنمية مهارات العاملين.