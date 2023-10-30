جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن مصادر بنك المعرفة المصرى

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت المكتبة الرقمية بجامعة بنها، بالتعاون مع وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، ورشة عمل عن بنك المعرفة المصرى وذلك في إطار نشر ثقافة استخدام قواعد البيانات ببنك المعرفة المصري بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة وعلى مدار يومين وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل نبيل مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعة، والدكتور محمد حلاوة مدير عام المكتبات بالجامعة، وأحمد عاطف مسئول بنك المعرفة المصري ، وحسن عشري مسئول بالمكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن هذه الورشة تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير التعليم واتاحة الإنتاج الفكري لدور النشر العالمية لجميع المصريين، مشيراً إلي حرص الجامعة على نشر المعرفة بالمجتمع المصري، من خلال تدريب سنوي علي مصادر المعلومات بنك المعرفي المصري لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بجامعة بنها وذلك باعتبارها مصدر هام من مصادر التعلم وإتاحة مصادر المعلومات على المستوى الوطنى من خلال بوابة إلكترونية موحدة.

من جانبه قدم أحمد عاطف مسئول ببنك المعرفة المصري عرض تقديمي حول أهم وأحدث خدمات بنك المعرفة المصري والتعريف ببرامج التمويل المقدمة من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وفى نفس الإطار قدم حسن عشري عرضا عن أهم الخدمات التي تقدمها وحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات فيما يخص فحص إنتاج أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقيات وكيفية الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني.

كما تناولت ورشة العمل شرحا تفصيليا لقاعدة بيانات المتخصصة في المجال الطبي وكيفية الاستفادة من خدماتها التدريبية والعملية، وايضا تم عرض اهم الاستخدامات لقاعدة بيانات متعددة التخصصات والتي تتناول ما يقرب من 13 تخصص علمي واهم خطوات البحث داخل قاعدة البيانات.