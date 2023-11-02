وأضاف هرتسوغ، في خطاب إلى الشعب الإسرائيلي أوردته القناة الـ 13 الإسرائيلية: "مر علينا شهر تقريبًا والأهوال تتكشف أمام أعيننا.. حزن غامر لا يمكن احتواؤه أو استيعابه بالعقل أو القلب".

وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه في آخر 24 ساعة إلى 16، وذلك بعد مقتل جندي بقذيفة هاون على الحدود مع القطاع، في الوقت الذي يحذر فيه قادة جيش الاحتلال من "الخسائر الفادحة" التي تدفعها قوات الجيش في حربها ضد حركة "حماس".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تغريدة على موقع (إكس) " خسارة جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك مع عناصر حماس في قطاع غزة هي ضربة قاسية ومؤلمة".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بمواصلة الحرب ضد المقاومة الفلسطينية رغم سقوط القتلى في صفوف الجيش وقال: "لقد حققنا الكثير من الإنجازات المهمة، ولكن لدينا أيضًا خسائر مؤلمة".