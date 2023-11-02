دليلك لخدمات المراكز التكنولوجية.. تعرف على إجراءات الحصول على 4 خدمات هامة

كتبت – مرام محمد

جهود كبيرة تبذلها المراكز التكنولوجية على مستوى محافظات الجمهورية، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية من خلال خدمة الشباك الواحد، مع ميكنة الخدمة إلكترونيًا لاختصار الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات الحصول على عدد من الخدمات بالمراكز التكنولوجية.

طلب تصريح بتوصيل مرافق دائمة (كهرباء – مياه – غاز – صرف صحي)

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك الأرض أو وكيل اعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-بشرط استكمال جميع التشطيبات الخارجية والاجزاء المشتركة للمبنى.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة فوتوغرافية للعقار.

شهادة صلاحية المبنى للإشغال مرفق بها نسخة من الرسومات معتمدة من المهندس المشرف.

-صورة رخصة المباني.

-تقرير ربع سنوي من المهندس المشرف على الأعمال المرخص بها.

-أصل إيصال التأمينات.

-إخطار بدء التنفيذ.

-صورة عقد المقاولة.

-صورة شهادة الإشراف.

طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم الشهادة.

-بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة تعتمد الشهادة بتأشيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

-تسديد فرق الرسوم (إن وجد) وتلقي الخدمة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو إعلام وراثة.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

-صورة الترخيص.

-تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية.

-أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

طلب الحصول على معاينة منشأة

الإجراءات

-التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

-التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

-استلام الخدمة.

-المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك المحل أو مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب.

طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة.

-سداد رسم المعاينة.

-بعد غجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

-سداد الرسوم وتلقي رخصة تركيب مصعد.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك العقار أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق) أو رئيس اتحاد الشاغلين.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

-في حالة المباني التي تستوجب تركيب عدد من المصاعد بالمبنى طبقًا للقانون 119 لسنة 2008 يلزم تقديم عقد مصاعد لحساب قيمة تكاليف تركيب المصعد تحسب ضمن رسوم ترخيص المبنى.

المستندات المطلوبة

-صورة من ترخيص البناء.

-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

-ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

-مقايسة تتضمن الأعمال.

-توكيل رسمي مقدم.

-تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.