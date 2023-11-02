وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس"،أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق.