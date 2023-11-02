حياة كريمة.. تحسين معيشة 30 ألف مواطن و700 مشروع فى 149 عزبة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

لم تترك قطاعا إلا وتوغلت فيه وأثمرت بجهد وعرق المصريين، لتؤكد على أن المصريين قادرون على النهوض بوطنهم والانتقال بمستوى الخدمات لمستوى يليق بالمواطن المصري، فأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" ليبدأ فى رسم الصورة الجميلة لمصر وسط أزمات أحاطت بالعالم أجمع.

وانطلقت المبادرة فى القليوبية، من خلال 149 عزبة وتابع بـ700 مشروعا وتكلفة 7 مليارات جنيه، لتبدأ العمل في كافة القطاعات المختلفة، بل شملت المبادرة تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية.

مبادرة "أنت الحياة".. إحدى المبادرات المنبثقة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تم تنفيذها علي مدار 3 أيام متتالية، بقرية نوي التابعة لمركز شبين القناطر بالتعاون مع محافظة القليوبية وجامعة بنها ومديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة والثقافة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومؤسسة مصر الخير وعمال مصر وصناع الحياة.

وتخللت المبادرة على مدار أيامها الثلاث عدد من الخدمات والأنشطة الترفيهية والرياضية، منها أنشطة ترفيهية للأطفال ومسرح حكي للأطفال وكذلك مسرح للعرائس، وقافلة طبية لعيادات "الأطفال والنساء والعظام والباطنة"، بالإضافة إلى قافلة بيطرية.

وأكد مصطفي السيد منسق المبيادرة بمحافظة القليوبية، أنه تم مساعدة 75 غارم وغارمة، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، لإجراء الفحص الاجتماعي للحالات وتحديد الأولويات واستهدفت المبادرة تحسين مستوى معيشسة أكثر من 30 ألف نسمة بقرية نوي.



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