محافظ المنيا يتابع حجم الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة" بالعدوة وأبوقرقاص

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أن المحافظة تحظى بإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مليون و500 ألف مواطن فى 102 قرية بمركزى سمالوط وبنى مزار، بالمرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة، والتواجد على أرض الواقع وإزالة المعوقات، مشيرًا إلى أنه يعقد اجتماعًا دوريًا مناقشة الموقف التنفيذى ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة فى جميع القطاعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء جميع الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.



وفى إطار توجيهات المحافظ، تابع أحمد خلف رئيس الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال إنشاء وحدة طب أسرة (كفر عبد الخالق) ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بدائرة المركز لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه جارى الانتهاء من أعمال صيانة وتركيب أعمدة الانارة، وذلك منعا لوقوع الحوادث.



وفى سياق متصل، تابع الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، التسليم الإدارى لمواقع الوحدات البيطرية ضمن مشروعات "حياة كريمة " بمركز أبوقرقاص بقريتى (أبيوها وبنى موسي)، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات ومعايير الجودة الفنية المتبعة، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير مبانى تابعة للطب البيطرى فى العديد من القرى الأكثر احتياجًا، لتحسين أداء الخدمات البيطرية بالمناطق الريفية الموجودة بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمربين.