حملة مكبرة بمركز أخميم وإزالة 7 حالات تعد على أراضى زراعية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، اليوم الخميس، بالتعاون مع مركز شرطة أخميم، والإدارة الزراعية، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، حيث تواصل محافظة سوهاج بشكل مكثف ويومي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، وذلك بمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وكشف اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة والمشرف على الحملات بتكليف من محافظ سوهاج، أن حملة اليوم بمركز أخميم قد أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدى منها تنفيذ 5 قرارات إزالة، وحالتين إزالة فى المهد، على مساحة قيراطين و 16 سهم، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج وفى حضور لطفى الشريف رئيس مركز ومدينة أخميم، وقوة مركز شرطة أخميم، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وشدد محافظ سوهاج، فى توجيهات أصدرها لجميع لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكافة التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجها بتكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون مع مديرية الأمن والزراعة وحماية الأراضي بالمحافظة، لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية و المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.