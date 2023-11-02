حماية الطفل بالمنيا تنظم ندوات لطلاب المدارس لنشر الوعى الصحى والفكرى

المنيا-حسن عبد الغفار

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بإدارة المرأة والأمومة والطفولة فى المنيا، عددا من الندوات بمدارس المحافظة بالتعاون مع مديريتى التربية والتعليم والصحة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالاهتمام بملف حماية الطفل وجعلها في مقدمة الأولويات والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال، ونشر الوعى الصحى والفكري لديهم.

من جانبها ، أوضحت فاطمة الزهراء على مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، أنه تم تنظيم ندوتين الأولى بعنوان " الفيروس المخلوى التنفسي"RSV " بمقر مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية البنات "، والثانية بعنوان " معاً ضد التنمر _ تعديل السلوك" بمقر مدرسة الثانوية البنات "بمدينة المنيا، مشيرة إلى أن هذه الندوات تأتى ضمن سلسلة من الندوات التوعوية التي تستهدف موضوعات مختلفة تنفذ على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار الاهتمام بتوعية الطلاب بالمدارس بالمخاطر التى يتعرض لها الطفل وكيفية الوقاية من هذه المخاطر والتحدث عن الظواهر الأكثر انتشارا داخل المحافظة مثل التنمر و الزواج المبكر وغيرها من القضايا المطروحة بملف حماية الطفل .

شارك فى الندوتين، فاطمة الزهراء على مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، دكتورة الشيماء على طه مدير إدارة الترصد والوبائيات بمديرية الصحة، سحر حسين عبده مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة المنيا، جاكلين سامي نجيب مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة ووحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية.