حريق يلتهم 40 نخلة وسطح منزلين جنوب الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر مساء اليوم الخميس، نشوب حريق نخيل بقرية القرايا جاء على محتويات ومخلفات في سطح منزلين وتفحم 40 نخلة، وعلى الفور انتقل لمكان الحريق 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارا من أهالى قرية القرايا يفيد بنشوب حريق هائل في كرم نخيل بالغابة في القرية، وانتقل لموقع الحريق سيارات الإطفاء والأسعاف، وتبين ان النيران أسفرت عن تفحم أكثر من 40 نخلة، وانتقلت لسطح منزلين بالقرية، ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران، وجاري العمل على تبريد باقي الحريق لمنع انتقاله للمنازل المجاورة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.