جامعة حلوان تبحث مع وفد جامعة نورنبيرج الألمانية سبل التعاون

كتب محمد صبحى

استقبل مكتب العلاقات الدولية ب جامعة حلوان البروفيسور سيمون إيميرت Simon Emmert أستاذ القانون والعلوم الاجتماعية بجامعة نورنبيرج الألمانية والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعوة من قطاع الدراسات العليا بالجامعة، وتمت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة.

وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بمذكرة التفاهم المقدمة من جامعة نورنبيرج مع جامعة حلوان، وأبرزها محاور التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين، وإنشاء برنامج مشترك في إطار الدراسات البينية. كما تمت مناقشة عقد مؤتمر دولي مشترك بين الجامعتين بعنوان "عبر الثقافات المشتركة والتنمية المستدامة".

وعلى هامش تلك الزيارة، قام البروفيسور سيمون بجولة داخل حرم جامعة حلوان.