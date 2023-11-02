تواريخ مرتبطة بقضية قتل "سفاح الجيزة" لصديقه.. تعرف عليها

تصدر محكمة النقض في يناير المقبل كلمة النهاية، دعوي محاكمة سفاح الجيزة، في واقعة قتل صديق عمره المهندس رضا عبد اللطيف، ومرت الدعوي بمجموعة من التواريخ الهامة منها..
ـ "18 فبرير 2021"، النيابة تتلوا أمر إحالة السفاح، والمتهم ينكر الجريمة.
ـ "24 فبراير 2021"، إحالة المتهم للمفتى، بعد مرافعة النيابة والدفاع.
ـ "24 مارس 2021"، الإعدام شنقا للمتهم.
ـ "18 يناير 2024"، الفصل في طعن المتهم أمام النقض.
كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
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