تنكيس الأعلام فى الصين استعدادا لجنازة رئيس الوزراء السابق لى كه تشيانج

بكين (أ ش أ)

نكست الأعلام اليوم الخميس، إلى منتصف السارى فى العاصمة الصينية "بكين" استعدادا لجنازة رئيس الوزراء السابق "لى كه تشيانج" الذى توفى الأسبوع الماضى فى مدينة "شانغهاى" إثر إصابته بنوبة قلبية عن عمر يناهز 68 عاما.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أنه من المقرر أن يتم حرق جثمان رئيس الوزراء الصيني السابق خلال مراسم ستجرى في وقت لاحق اليوم بحضور مسئولين بارزين.

يشار إلى أن "لي كه تشيانج" قد ولد في الأول من يوليو عام 1955 بمقاطعة "آنهوي" الواقعة شرقي الصين.. وقد تولى رئاسة وزراء البلاد خلال الفترة من عام 2013 حتى شهر مارس عام 2023.