وأكد تشانج أنه "من الضرورى تشجيع وقف إطلاق النار ووقف القتال، ومنع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، ووقوع كارثة إنسانية واسعة النطاق، وامتداد الصراع"، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سى جى تى إن" الصينية.

وقال "بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن، ستستجيب الصين لنداءات المجتمع الدولي وتعمل مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز العمل الجماعي المسؤول والهادف من جانب المجلس في الوقت المناسب".

وأشار إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سينظر الشهر الجاري أيضا في قضايا تشمل سوريا واليمن والبوسنة والهرسك، وسيتخذ إجراءات بشأن بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في السودان وسيعقد حواره الدوري السنوي مع مفوض شرطة حفظ السلام.

كانت الصين قد تولت أمس الأربعاء الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر نوفمبر.

ويتم تناوب رئاسة مجلس الأمن الدولي بين الدول الأعضاء الـ15 في المجلس شهريا. وكانت الصين قد تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن آخر مرة في أغسطس 2022.