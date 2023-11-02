تلقيح اصطناعى لـ 5 آلاف رأس ماشية بالشرقية لتحسين السلالات

أجرت مديرية الطب البيطري بالشرقية، المسح التناسلى الشامل والتلقيح الاصطناعى لـ 5 آلاف و172 رأس ماشية، فى إطار الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلى وبأسعار مناسبة.

وأشار الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن إدارتى التناسليات والتلقيح الاصطناعى بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعى بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر أكتوبر الماضى، بإجراء المسح التناسلى الشامل لـ ( 3 آلاف و765) رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعى لـ 1407 رأس ماشية، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للتحسين الوراثى لتحسين السلالات المصرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن المشروع القومى للتحسين الوراثى للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.