اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تلقيح اصطناعى لـ 5 آلاف رأس ماشية بالشرقية لتحسين السلالات

الخميس، 02 نوفمبر 2023 01:22 م
تلقيح اصطناعى لـ 5 آلاف رأس ماشية بالشرقية لتحسين السلالات المسح التناسلي الشامل والتلقيح الإصطناعي
الشرقية- إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت مديرية الطب البيطري بالشرقية، المسح التناسلى الشامل والتلقيح الاصطناعى لـ 5 آلاف و172 رأس ماشية، فى إطار الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلى وبأسعار مناسبة.

وأشار الدكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أن إدارتى التناسليات والتلقيح الاصطناعى بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعى بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر أكتوبر الماضى، بإجراء المسح التناسلى الشامل لـ ( 3 آلاف و765) رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعى لـ 1407 رأس ماشية، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى للتحسين الوراثى لتحسين السلالات المصرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن المشروع القومى للتحسين الوراثى للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

 
FB_IMG_1698918764169
 

 







الشرقية

تلقيح الاصطناعي للماشية

تحسين سلالات متشية

بيطري الشرقية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة