تعرف على أهم المعلومات حول تقاوى القمح قبل زراعته

كتبت أسماء نصار

محصول القمح واحد من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، فى نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد السلام المنشاوى رئيس البحوث المتفرغ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح، بمحطة سخا التابعة لمركز البحوث الزراعية أهم المعلومات حول تقاوى القمح قبل بدء موسم الزراعة فى التقرير التالى:

1- هناك 4 أصناف أساسية يمكن زراعتها بكافة محافظات الجمهورية دون مواجهة أى إشكاليات أو مفاجآت، على مدار الموسم من بداية الزراعة ووصولًا لمرحلة الحصاد.

2- الإدارة المركزية للتقاوي، اعتمدت 4 أصناف يمكن للمزارعين الاستعانة بأي منها في كافة محافظات الجمهورية، وهي "مصر 3، سدس 14، جيزة 171، سخا 95"، و الفوارق بينها طفيفة جدًا.

3- تم اعتماد صنف خامس هو مصر 4 و يتمتع بذات مواصفات وخصائص الأصناف الأربعة السابقة، ما يتيح إمكانية زراعته بكافة محافظات الجمهورية، و الإشكالية الوحيدة هي عدم توافر كميات كبيرة منه، بما يفي بحجم الطلب المتوقع عليه نظرًا لإقراره هذا العام فقط.