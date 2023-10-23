اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 06:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بدون ذكر بياناتك.. بلغ عن سارقي التيار وساهم فى استقرار الشبكة الكهربائية

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 05:00 ص
بدون ذكر بياناتك.. بلغ عن سارقي التيار وساهم فى استقرار الشبكة الكهربائية وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتيح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة من خلال المنافذ الاليكترونيه لها إمكانية الابلاغ عن سارقي التيار الكهربائي بدون أن يذكر المبلغ اى بيانات شخصية عنه للمساهمة فى الحفاظ على سلامة و استقرار الشبكة القومية للكهرباء ، و يرصد اليوم السابع قرائه طرق الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى، التى تؤثر سلبا الشبكة الكهربائية و تتسبب فى حدوث أعطال فنية فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة علاوة على التأثير على طول مدة الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الاحمال ، و فيما يلى نحدد الخطوات اللازمة للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائى :
 
1-الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121.
 
2- الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء (http://www.moee.gov.eg/test_new/Home.aspx) ، وملء البيانات الآتية:-
 
أ‌- يجب أن يتضمن البلاغ بيانات عامة، تشمل طبيعة الموقف المبلغ عنه فى سرقة التيار الكهربائى.
 
ب‌- يجب أن يتضمن النموذج اسم المبلغ عنه، من أجل استيفاء البيانات الخاصة به ووضعها ضمن جدول الضبطية القضائية لموظفى الوزارة.
 
ت‌- يجب أن تشتمل البيانات المرفقة على عنوان المبلغ عنه بالتفصيل، حتى تتم ملاحقته بصورة دقيقة.
 
ث‌- يجب تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، وهل هى سكنية أم صناعية أم تجارية، أو دور عبادة أو لها نشاط مختلط.
 
ج‌- يتيح الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء لمن قام بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى بوضع بياناته بصورة اختيارية.
 
 
 
 






الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائي

وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة