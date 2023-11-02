المنفلوطى الأكثر انتشارا فى مصر.. تعرف على الأنواع المحلية للرمان

الرمان من العائلة الرمانية ويزهر على شجرة متوسطة الحجم متساقطة الأوراق لا يزيد ارتفاعها عن 3-5م، غير منتظمة الشكل كثيرة التفريع وكثيراً ما تتحور أطرافها إلي صورة أشواك، وأوراقها رمحية الشكل بسيطة ناعمة الملمس ذات لون أخضر داكن متقابلة الوضع على الأفرع والورقة ذات عنق قصير لونه يميل إلى الأحمر، و يتراوح طوله من 2- 8 سم، والأزهار ذات حامل قصير شبه جالسة على الأفرع ذات لون أحمر أو قرمزي كبيرة الحجم، والكأس لحمى ملتحم السبلات.

وهناك أنواع عديدة محلية من الرمان نتعرف عليها فى التقرير التالى:

1- الرمان المنفلوطي



الرمان المنفلوطي

يعتبر أكثر الأصناف انتشارا فى مصر، والثمرة كبيرة الحجم جدا قد يصل وزنها إلي 600 جرام، ومستديرة ذات أضلاع واضحة، ولون القشرة قرنفلي محمر يشوبه لون قرمزي داكن والقشرة رقيقة السمك ناعمة، والحواجز غير سميكة، والحب كبير عصيري لونه وردي محمر، والعصير حلو الطعم به حموضه مقبولة ومستحبة، وينضج في النصف الأول من سبتمبر، ومطلوب للتصدير.

2- الرمان الأسيوطي



الرمان الأسيوطي

ثمرة متوسطة الحجم لونها أحمر داكن، والحب لونه أحمر ذو حموضة واضحة، ينضج آواخر يوليو، ومطلوب للتصدير.

3- الرمان العربى



الرمان العربى

الثمرة متوسطة- الاضلاع ظاهرة- الجلد ناعم لامع- لون الثمار اصفر فاتح مخضر قليلا تعلوه بقع وردية خفيفة- البذرة كبيرة الحجم عصيرية لون الحب وردي فاتح العصير حلو الطعم قليل الحموضة وينضج آواخر يوليو.

4- الرمان الوردى



الرمان الوردى

الثمرة كبيرة الحجم مستديرة غير مضلعة الثمار ذات لون اصفر فاتح مشوب بلون قرمزي داكن او نحاسي البذور كبيرة ذات لون وردي خفيف عصيرية حلوة الطعم تكاد تكون خالية من الحموضة وينضج في آواخر يوليو.