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المؤبد لعاطل لحيازته 40 قطعة حشيش وسلاحا أبيض فى الإسكندرية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 10:52 ص
المؤبد لعاطل لحيازته 40 قطعة حشيش وسلاحا أبيض فى الإسكندرية محكمة
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رشدي علي قاسم رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح حامد عبد الحليم، والمستشار أحمد عبد الحليم عبد الحليم، والمستشار مصطفي سعد الشويح، وسكرتير المحكمة عمرو زكى، بمعاقبة المتهم " ا.ع.ي"، بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه ومصادرة المخدر  والسلاح الأبيض المضبوطين والهاتف المحمول والمبلغ النقدى المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10019 لسنة 2023 جنايات الرمل ثان، بإحازة المتهم مواد مخدرة وسلاح أبيض، وممسكا بسلاح أبيض مطوة وعثر على مبلغ مالى وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، تولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

 

 

 


 

 







أخبار الإسكندرية

عقوبة الاتجار بالمخدرات

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اخبار اليوم




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