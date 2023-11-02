الكويت.. الديوان الأميرى يعلن وفاة منيرة الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد

أعلن الديوان الأميرى الكويتى وفاة منيرة الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وفي بيان له؛ نعى الديوان الأميرى المغفور لها منيرة سامى عبدالله الميلم زوجة الشيخ مبارك حمد فهد صباح الناصر الصباح عن عمر يناهز 26 عاما وسيوارى جثمانها الثرى فى الساعة 9 من صباح يوم غد الجمعة.

وذكر الديوان الأميري : عزاء الرجال: في المقبرة؛ هاتف: 99628885 – 99200004 بينما عزاء النساء: الرميثية – قطعة 1 شارع الشافعي منزل 40 (الجمعة والسبت بعد صلاة العصر) هاتف: 94490520.