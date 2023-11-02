القاهرة الإخبارية: قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم جينين بـ30 آلية عسكرية

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن قوة إسرائيلية خاصة تقتحم مخيم جنين بـ30 آلية عسكرية .

كما أكدت قناة القاهرة الإخبارية، عبر مرسلها استشهاد فلسطيني وإصابة 4 في اشتباكان مع الاحتلال بجنين، لافتة إلى أن هناك اشتباكات عنيفة بين الاحتلال والفلسطينيين في جنين .

وفى وقت سابق أصدر ملتقى دعاة فلسطين، الخميس، فتوى بضرورة دفن جميع الشهداء الفلسطينيين في غزة دون انتظار التعرف عليهم، مؤكدين أن بقاءهم سيسبب كارثة صحية على الأحياء بسبب التغيرات التي تطرأ لعدم القدرة على الحفاظ عليهم لتكدسهم وانقطاع الكهرباء.

وأكد دعاة فلسطين أن الفتوى تأتي بناء "على ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الإجرام الصهيوأمريكي وحلفائهم، وزيادة ارتقاء الشهداء، والكثير منهم مجهول الهوية، وتكدس ثلاجات الموتى والخيام وممرات المستشفيات بهم، ومع انقطاع الكهرباء وحالة الجو والأوضاع البائسة في قطاع غزة.