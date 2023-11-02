وقالت مصادر بالقطاع، إن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ مُحيط مدرسة "أبو عاصي" التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونورا" في مُخيم الشاطئ، علما بأن المدرسة تضم آلاف النازحين، ما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح مختلفة.

يُشار إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر ارتفع – حسب آخر تحديث لوزارة الصحة في القطاع - إلى 8805 بينهم 3650 طفلا، و2252 امرأة، ومن المقرر أن تنشر الوزارة التحديث الجديد في وقت لاحق اليوم الخميس.