وكان جيش الاحتلال أعلن الليلة الماضية وصول عدد قتلاه إلى 16، بعد مقتل اثنين من جنوده خلال اشتباكات وصفها بـ"الضارية".

وتعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس بمواصلة الحرب ضد الفصائل الفلسطينية رغم "الخسائر المؤلمة" في صفوف الجيش.

وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الليلة الماضية في خطاب إلى شعبه، إن إسرائيل تخوض حربًا لم تشهد مثلها من قبل، منذ أن بدأت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف "مر علينا شهر تقريبًا والأهوال تتكشف أمام أعيننا.. حزن غامر لا يمكن احتواؤه أو استيعابه بالعقل أو القلب".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تغريدة على موقع (إكس) الليلة الماضية " خسارة جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قاسية ومؤلمة".