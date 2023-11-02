العمليات المشتركة العراقية: نؤكد دعم الحكومة فى تأمين الحدود المشتركة مع سوريا وإيران

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم /الخميس/، استمرار استعداداتها من خلال إقامة الورش للتعريف بكيفية إجراء التصويت الخاص وآلية تنفيذ خطة حماية مراكز الاقتراع والناخبين، مؤكدة دعم الحكومة الكبير فى مجال تأمين الحدود المشتركة مع إيران وسوريا.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية، اللواء تحسين الخفاجى - فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) - : "إن قيادة العمليات المشتركة أقامت الورشة الثانية بشأن انتخابات مجالس المحافظة، بالتعاون مع المفتشية، وهذه الورشة كانت خاصة بالقوات الأمنية والتصويت الخاص".



وأشار إلى أنه "تم الإعداد التام للورشة، التى تطرقت إلى آلية إجراء الانتخابات، ومناقشة كل الإمكانيات والحالات التى من الممكن أن تؤدى إلى إبطال التصويت، ومعرفة آلية التصويت وكيفية التصويت، كما تطرقنا إلى آلية تنفيذ خطتنا الأمنية الخاصة بحماية مراكز الاقتراع، وغيرها من الإجراءات الأمنية".



وفى سياق منفصل، أوضح الخفاجى، أن الحكومة العراقية قامت بعمل كبير فى مجال تأمين الحدود، سواء الحدود المشتركة مع سوريا أو إيران، حيث أن إمكانيات وقدرات القوات الأمنية فى ضبط الحدود مستمرة، إضافة إلى الدعم الكبير من قبل الحكومة فى مجال توسيع وتجهيز القوات الأمنية، مؤكدًا "حرص الحكومة والقوات الأمنية على منع أى خلل داخل حدودنا".