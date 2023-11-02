الصحة العالمية: 40 % من المستشفيات توقفت عن العمل

كتب أحمد عرفة

قال أحمد المنظرى، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن الوضع في قطاع غزة كارثي، و40% من المستشفيات توقفت عن العمل.

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب أن يكون هناك هدنة مستمرة دون انقطاع وإدخال المساعدات الإنسانية.

وفى وقت سابق أصدر ملتقى دعاة فلسطين، الخميس، فتوى بضرورة دفن جميع الشهداء الفلسطينيين في غزة دون انتظار التعرف عليهم، مؤكدين أن بقاءهم سيسبب كارثة صحية على الأحياء بسبب التغيرات التي تطرأ لعدم القدرة على الحفاظ عليهم لتكدسهم وانقطاع الكهرباء.

وأكد دعاة فلسطين أن الفتوى تأتي بناء "على ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية على يد الإجرام الصهيوأمريكي وحلفائهم، وزيادة ارتقاء الشهداء، والكثير منهم مجهول الهوية، وتكدس ثلاجات الموتى والخيام وممرات المستشفيات بهم، ومع انقطاع الكهرباء وحالة الجو والأوضاع البائسة في قطاع غزة.