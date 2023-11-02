اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة العالمية: لاتوجد لدينا أية معلومات حول استخدام مستشفيات غزة فى أعمال عسكرية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:04 م
الصحة العالمية: لاتوجد لدينا أية معلومات حول استخدام مستشفيات غزة فى أعمال عسكرية مايك رايان
أ ش أ

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أكد الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن المنظمة لاتوجد لديها أية معلومات من مصادر مستقلة حول استخدام مستشفيات غزة فى أعمال عسكرية، وقال -فى مؤتمر صحفى مساء اليوم /الخميس/ فى جنيف- إن المنظمة على تواصل دائم مع العاملين فى هذة المستشفيات ولم ترد إليها معلومات بهذا الشأن.

وفيما يتعلق بطلب إسرائيل إخلاء بعض المستشفيات، قال الدكتور رايان إن هناك الآلاف من المرضى والجرحى والأطباء والممرضين والممرضات والتقنيين فى هذه المستشفيات ولايمكنهم ترك مرضاهم، كما أن على قوة الاحتلال أن توفر سبل الإخلاء وأن يتواجد فى الأماكن التى يتم الإخلاء إليها نفس مستوى الرعاية الصحية وكافة المستلزمات اللازمة لإنقاذ الحياة، مشددًا على أن هذا لم يحدث وغير موجود.

 

 







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فلسطين

حرب غزة




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