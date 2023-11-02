وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، الفضائية اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال رد بايدن على حاخامة يهودية قاطعت خطابه في حدث لجمع التبرعات حضره حوالي 200 شخص، وطالبته بأن يدعو فورا لوقف القتال في غزة، قائلة أنا "كحاخامة، أحتاج منك أن تدعو إلى وقف للنار الآن"، فيما رد بايدن بالقول: "أعتقد أننا بحاجة إلى وقف مؤقت .. وقف مؤقت يعني توفير الوقت لإخراج السجناء".

وأشار الرئيس الأمريكى فى كلمته إلى عبور أول دفعة من حملة جوازات السفر الأجنبية والمصابين من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح، مضيفا أن "هذا النزاع يعد معقدا لدرجة غير معقولة للإسرائيليين، وهو معقد لدرجة غير معقولة للعالم الإسلامي أيضا .. لقد دعمت حل الدولتين، فعلت ذلك منذ البداية".