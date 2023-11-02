البيت الأبيض: يجب تبني العديد من الهدنات الإنسانية لإخراج المدنيين من غزة

كتب أحمد عرفة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيرى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تأمل خروج جميع المحتجزين في قطاع غزة، مشيرا إلى ضرورة تبني العديد من الهدنات الإنسانية لإخراج المدنيين من غزة.

وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية :"نعمل مع إسرائيل لتقليل الخسائر بصفوف المدنيين الفلسطينيين، ولن نعلق حاليا على استهداف مخيم جباليا قبل التواصل مع إسرائيل بشأنه.

وتابع جون كيربى :"نحتاج لتكثيف الجهود الدبلوماسية بشأن هدن محتملة في غزة، ونبحث السماح بهدن في غزة للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات الإنسانية".

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، :"نبحث فكرة تبني عديد من الهدنات الإنسانية اللازمة لإخراج المدنيين من غزة وتوفير المساعدات، وهناك 55 شاحنة محملة بالغذاء والمياه والأدوية دخلت إلى غزة يوم الأربعاء".