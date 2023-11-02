البنتاجون: ندعم هدنة إنسانية مؤقتة فى قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إنها لا تؤيد وقف إطلاق النار لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم الصفوف وشن هجمات جديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة لتمكين المساعدات من الدخول وخروج المحتجزين، متابعة: "نواصل مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية: "نواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ تصل إلى إسرائيل".