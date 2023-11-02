واقتحمت قوات الاحتلال حي "الطيرة" الراقى وتركزت فى منطقة منه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الشبان، واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان قبل أن تنسحب وتغادر المكان، وتتوجه إلى حي "بطن الهوا" المجاور وتطلق الرصاص صوب المنازل.

وأصيب شابان في بلدة "ترمسعيا" شرق رام الله، بالرصاص الحي، بعد استهداف الاحتلال لسيارة كانا يستقلانها. وتم نقل الشابين للمستشفى.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة، بينهم طفلان، من بلدة "نعلين" غرب رام الله، حيث قامت بمداهمة المنازل وتفتيشها. واقتحمت قوات الاحتلال مُخيم "الجلزون" شمال رام الله، وقامت باعتقال أسير محرر وقريبًا له، واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم وسكانه، استخدم فيها جنود الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت.

واقتحم الاحتلال مدينة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس وقام باعتقال 10 أشخاص.. كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل" وقامت باعتقال 10 أشخاص على الأقل.

وشدد الاحتلال إجراءاته العسكرية على حاجزي الحمرا وتياسير في الأغوار الشمالية، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور، علما بأن هذين الحاجزين يربطان مدن الضفة بمنطقة الأغوار.

وفي محافظة أريحا الشرقية، اقتحم الاحتلال مخيمي "عقبة جبر" و"عين السلطان" وقام باعتقال ثلاثة، بينهم أسيران مُحرران، من المخيم الأول.

واقتحمت قوات الاحتلال "نابلس" شمالا واعتقلت منها 7 جميعهم أسرى محررون، فيما جرى اعتقال رجل بعد مداهمة منزله في مدينة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة، واعتقلت ستة أشخاص بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.