استئناف القاهرة تصدر قرار بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حماده الصاوي

أصدرت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية، المستشار محمد عمار والمستشار رأفت زكي والدكتور المستشار علي عمارة.

وأكد المستشار حماده الصاوى النائب العام السابق ورئيس محكمة الجنايات الحالى في تصريح خاص ل" اليوم السابع " صدور القرار المتقدم وفقا لقرار محكمة استئناف القاهرة بتشكيل الدائرة الثانية إرهاب برئاسته.

ويعد المستشار حماده الصاوى أحد النواب العموم الذين تمكنوا خلال فترة وجيزة من إحداث نقلة نوعية بالنيابة العامة، ويشهد تاريخه القضائي بمسيرة حافلة داخل أروقة العمل القضائي.

وعين بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986 ثم عمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، وعمل وكيلًا للنائب العام بمكتب النائب العام- نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993.

كما عمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998، وعمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998، وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999 /2000 حتى 2001 /2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة.

بالإضافة إلى أنه أصبح رئيسًا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002 /2003 حتى 2004 /2005، طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها، وعمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات 2005 /2006، وعمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة 2006 /2007.

وأصبح المستشار حماده الصاوي محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 /2008 حتى 2009 /2010، وتمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010، وعُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 بدوائر جرائم الإرهاب.

وتم ندبه للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، ونُدب للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسًا للجنة الشكاوى والدعاوى، كما نُدب قاضي تحقيق في قضايا فساد بالإضافة إلى عمله، نُدب للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10 /2015 حتى 10 /2017، وفي العام الأخير أسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعُين مديرًا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب.

وشَغل منصب النائب العام المصري منذ 19 سبتمبر 2019 حتى 18 سبتمبر 2023