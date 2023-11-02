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إعلام إسرائيلي: ميليشيا الإمام الحسين الإيرانية في سوريا تنتشر جنوب لبنان لدعم حزب الله

الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:20 م
إعلام إسرائيلي: ميليشيا الإمام الحسين الإيرانية في سوريا تنتشر جنوب لبنان لدعم حزب الله عمليات عسكرية جنوب لبنان
كتب أحمد عرفة

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زعمت تقارير إسرائيلية أن ميليشيا الإمام الحسين الإيرانية المتمركزة في سوريا انتشرت جنوب لبنان في محاولة لدعم حزب الله، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن تقارير إسرائيلية.

وفى وقت سابق أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى أن لبنان مع خيار السلام، معتبرا أن قرار الحرب فى يد اسرائيل، مستنكرا العدوان الإسرائيلى على الجنوب اللبنانى، وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تمس الوطن، معتبرا أن كل هذه الأمور هي عناوين عريضة بعهدة المجتمع الدولي الساكت عن الحق - على حد تعبيره.

وأضاف ميقاتي - في مستهل جلسة لمجلس الوزراء اليوم - "كفانا حروبا في لبنان فنحن مع خيار السلام"، معتبرا أن الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميرا لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية.







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