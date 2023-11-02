إزالة 100 حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة 5 أفدنة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات الإزالة على الأراضي الزراعية مستمرة، ولا تهاون مع أي حالة تعدي، مشيراً إلى أن قرى المحافظة تشهد أعمال إزالة التعديات، موجها بإزالة التعديات فى المهد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الحملات بقرى ومراكز المحافظة، تمكنت من إزالة 100 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 5 أفدنة و8 آلاف و390 مترا، مشيراً إلى استمرار الحملات.

فيما أكد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أن الحملة المكبرة لإزالة التعديات بمركز سيدي سالم، تمكنت من تنفيذ 20 حالة تعدي على الأرض الزراعية في المهد بمساحة فدان و9 قراريط و19سهم.

وأضاف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تمكنت الحملات من تنفيذ 4 قرارات إزالة لحالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 5 قراريط، مؤكداً أن القيادات التنفيذية بمركز ومدينة بيلا، عازمة على التصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات وفقا لمقتضيات القانون وتوجيهات القيادة السياسية واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشار اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، إلى أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، تمكنت من إزالة 14 حالة تعدي علي مساحة فدان و 18 سهم، بالتعاون مع قوات شرطة مركز قلين.

وقال عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تمكنت من إزالة 14 حالة تعدي، على مساحة 4556 متر، وجاري استكمال إزالة التعديات.

وأكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، من تنفيذ 21 قرار إزالة لحالات تعدي على الأراضي الزراعية، على مساحة فدان و22 قيراط و10 أسهم، وجاري استكمال إزالة بقية التعديات.

ونوه اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى أنه جرى إزالة 11 حالة بمساحة 9 قراريط، منهم 5 حالات تبوير، و6 حالات بناء، وتم التحفظ على 8 معدات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار للتصدي لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنه جرى تنفيذ إزالة 13 حالة تعدي على مساحة 2884 متر،بقرى الوزارية وقرية ابوريا وقريه البرية وقرية الحصفة، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه جرى إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لقرية منية المرشد، على مساحة 950 متر، بقرية إبيانه، مشيراً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين.