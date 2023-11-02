مديرية العمل بكفر الشيخ: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حفاظا على الأرواح

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، فاعليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، تحت عنوان: "السلامة والتنمية المستدامة"، وذلك بحضور كل المهندس هشام محمد داود، نائب رئيس مجلس الإدارة، وحازم علي حسن، وكيل وزارة مديرية العمل بكفرالشيخ، والدكتور محمد مدكور، الباحث بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وبمشاركة عدد من المؤسسات داخل المحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين جميع العاملين بالمنشآت الاعتبارية، للتعريف بأهمية الالتزام بإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح اللواء مهندس حسن عبدالغنى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ ، على أهمية مثل تلك اللقاءات التي تحث الجميع على ضرورة العمل معا من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وأضاف عبدالغني، وأن هذا ما تحرص عليه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ ومنذ إنشائها إيمانا منها بأن السلامة مسئولية الجميع، وأنها أساس الاستدامة وأن النجاح في تحقيقها يؤدي إلى تحقيق إنتاج دون حدوث إصابات أو تلفيات .

قال حازم حسن، وكيل مديرية العمل بكفر الشيخ، تعتبر السلامة والصحة المهنية من أساسيات التنمية المستدامة، حيث تساهم بشكل رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني لاهتمامها بالإنسان العامل وبيئة العمل والحفاظ على استمراريتها بشكل لائق وآمن، وتعتبر بيئة العمل من المحددات الرئيسية لسلامة وصحة العامل.

وأضاف حازم، فظروف العمل غير الآمن قد تؤدي للكثير من مخاطر العمل التي تهدد صحة العامل، وتنعكس على أداء العمل والقدرات الانتاجية، فهناك علاقة طردية بنفس الاتجاه بين صحة العامل وقدرته على العمل، فالعمال الأصحاء والذين يتمتعون برعاية وخدمات صحية في بيئة العمل أدائهم للعمل أفضل ويساهم ذلك بشكل فعال في زيادة وتحسين جودة الإنتاج.



الحضور في فاعليات أسبوع السلامة والصحة المهنية



الحضور من العاملين بالشركات