أمريكا تعرب عن قلقها من اعتزام روسيا الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الخميس/، عن قلقها الشديد إزاء اعتزام روسيا الانسحاب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
وقال وزرير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن -فى بيان نشر على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية- "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الإجراء الذى تعتزم روسيا اتخاذه لسحب تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
وتابع أنه "من المؤسف أنه يمثل خطوة هامة فى الاتجاه الخاطئ، حيث يبعدنا عن دخوله حيز التنفيذ ولا يقربنا إليه".
وأضاف أن "تصرفات روسيا لن تؤدى إلا إلى تراجع الثقة فى النظام الدولى للحد من الأسلحة. ونحن نقدر بيانات القلق المماثلة التى أعربت عنها دول أخرى عديدة فى الأسابيع الأخيرة بشأن هذا الإجراء".
وقال: "سوف نستمر فى التأكيد على عدم مسؤولية الخطاب الروسى الأخير فيما يتعلق بتجارب تفجير الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية".
يذكر أن المسؤولين الروس يقولون إن خطوة روسيا المزمعة لسحب تصديقها لا تعنى أنها ستستأنف الاختبار، ونحن نحث موسكو على التمسك بهذه التصريحات. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، ونؤكد من جديد التزامنا بالوقف الاختيارى للتجارب النووية ذات القوة الصفرية، الذى ظل قائما منذ 30 عاما، ومن الضرورى أن نحافظ على القاعدة العالمية ضد تجارب التفجيرات النووية.
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