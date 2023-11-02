أعراض القدم السكرى فى المراحل المبكرة منها التنميل والألم

كتبت فاطمة خليل

القدم السكرى، هي حالة من مشاكل القدم المرتبطة بداء السكري، و يمكن أن تحدث هذه المشاكل في إحدى القدمين أو كلتيهما بسبب مرض السكري من النوع الأول أو النوع الثاني، ويمكن أن تحدث الأعراض المرتبطة بالقدم السكري مع مرور الوقت، ويمكن ربطها بتلف الأعصاب أو مشاكل تدفق الدم الشائعة مع هذا المرض، بحسب موقع very wellhealth.

يمكن أن تؤثر مشاكل القدم السكري على بشرتك أو بنية قدمك، كما يمكن أن تتطور تقرحات القدم (القروح المفتوحة) والالتهابات والتغيرات في شكل قدمك. أسباب القدم السكرى الأنسولين هو هرمون ينتج في البنكرياس ويتحكم في مستويات السكر أو الجلوكوز في مجرى الدم. في مرض السكري، إما أن الجسم لا يستطيع إنتاج الأنسولين، كما هو الحال في مرض السكري من النوع الأول، أو لا يستطيع الجسم الاستجابة للأنسولين بشكل صحيح، وهو ما يحدث في النوع الثاني. يمكن أن تسمح الكميات غير الكافية من الأنسولين بتراكم الجلوكوز في الجسم. الدم وتبقى عند مستويات غير آمنة.

مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف أعصابك، مما يؤدي إلى اعتلال الأعصاب المحيطية (تلف الأعصاب في قدميك)، يمكن أن يسبب أيضًا مرض الشريان المحيطي (ضعف الدورة الدموية في قدميك وساقك)، مما يؤثر على بطانة الأوعية الدموية. يحدث الاعتلال العصبي المحيطي لدى حوالي 33% إلى 50% من مرضى السكري أعراض القدم السكرى تشمل أعراض القدم السكرى أو الاعتلال العصبي المحيطي التنميل والوخز وفقدان الإحساس في قدميك. ونتيجة لذلك، من المحتمل أنك لن تدرك أنك مصاب بقرحة (قرحة مفتوحة)، أو جرح، أو أي نوع آخر من الجرح في قدمك حتى يصبح شديدًا.

وبما أن الجرح لا يزال دون علاج، يمكن أن تتطور العدوى. ومع ذلك، يمكن أن تتداخل الأوعية الدموية المتضررة بسبب مرض السكري مع تدفق الدم الطبيعي، مما قد يساعد في شفاء الجرح. يمكن أن تؤدي العدوى غير المعالجة وضعف تدفق الدم إلى مشكلة صحية كبيرة تسمى الغرغرينا، مما يؤدي إلى موت الجلد والعضلات والأنسجة الأخرى فى القدم.

غالبًا ما تمر المراحل المبكرة من مشاكل القدم السكرية دون أن يلاحظها أحد لأنها ليست خاصة بالقدم السكرية. تعلم كيفية التعرف على هذه التغييرات يمكن أن يساعدك على منع حدوث مضاعفات خطيرة



إذا ظهرت عليك أي من المشكلات التالية التي قد تشير إلى المراحل المبكرة من مشاكل القدم السكرية أو أصابع القدم السكرية: -ألم أو تشنجات في الساقين أو الساق أو الفخذين أو الأرداف، خاصة أثناء النشاط البدني

-الخدر (فقدان الإحساس) أو القدرة على الشعور بالحرارة أو البرودة في قدميك

-حرقان أو وخز أو ألم في قدميك

-الجلد الجاف والمتشقق على قدميك

-تساقط الشعر على قدميك وأصابع قدميك وأسفل ساقيك

-قدم الرياضي (سعفة القدم) أو غيرها من الالتهابات الفطرية بين أصابع قدميك

-أظافر سميكة وصفراء

-قرحة أو بثور أو قرحة أو ذرة مصابة أو ظفر نام في القدم

-وذمة (تورم)

-احمرار أو دفء في قدميك

تغيرات في شكل قدميك، مما قد يؤدي إلى شكل نادر من القدم السكري يسمى اعتلال أعصاب قدم شاركو، حيث تتحرك أو تنكسر العظام في قدميك وأصابع قدميك ألم مرض السكري الذي ينتشر إلى ساقك في حين أن آلام الساق ليست من الأعراض الشائعة لمرض السكري، إلا أنها يمكن أن تحدث نتيجة لاعتلال الأعصاب المحيطية بسبب مرض السكري غير المنضبط. عادةً ما تؤدي الإصابة بالاعتلال العصبي الذي يشمل ساقيك إلى الأعراض التالية:

-ألم يبدأ في أصابع قدميك وينتشر تدريجياً نحو ركبتيك

-ألم عند المشي

-تغييرات في طريقة المشي

-فقدان التوازن مما يسبب المزيد من السقوط

-علامات تقدم القدم السكرية

تتطور مشاكل القدم السكرية بمعدلات مختلفة حسب حالتك. ومع ذلك، عادة ما تتطور قرح القدم السكرية بحيث يتفاقم الجرح حتى يصيب قدمك بأكملها في النهاية. يتم استخدام سمات الجرح في وقت معين لتصنيف الجرح.