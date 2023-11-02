أضرار كتم العطس.. أبرزها تليف الرئة وتمزق طبلة الأذن

كثير من الأضرار الصحية تحدث بسبب كتم العطس، وفقا لموقع “advancedent.”
اضرار كتم العطس
هناك العديد من الأضرار الصحية التي تلحق بالجسم عندما يقوم الشخص بكتم العطس، ومنها:
-تمزق في طبلة الأذن:
يمكن أن يؤدي حبس العطس إلى انتقال بعض الضغط من الجهاز التنفسي إلى أذنيك، ومن الممكن أن يكون الضغط كبيرًا بما يكفي لتمزق طبلة الأذن، وهذا الأمر يمكن أن يسبب فقدانًا مؤقتًا للسمع وقد يسمح للبكتيريا بالدخول إلى الأذن والتسبب في العدوى، ويمكن أن يستغرق تمزق طبلة الأذن شهورًا للشفاء.
-تمزق في الحلق:
يؤدي الضغط على الأنف والفم نتيجة كتم العطس إلى تمزق الأنسجة الرخوة في الحلق، ويتسبب في عدم قدرة الشخص علي الحديث أو بلع المشروبات أو الطعام، وهذا الأمر قد يتسبب في الخضوع للعلاج لفترة.
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