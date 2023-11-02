أضرار السهر على الصحة والمناعة منها يزيد فرص الإصابة بمرض السكر

كتبت مروة محمود الياس

السهر أحد أهم العادات غير الصحية التي تضر بالصحة والجسم والمناعة، وأوضح تقرير نشر في موقع health أن السهر لساعات طويلة خلال الليل له الكثير من الأضرار، لأنه يعزز من فرص الإصابة باضطراب الاكتئاب، ويزيد من حدة اضطرابات المزاج، والشعور بالقلق، ومن أبرز أضرار السهر على الصحة والمناعة أنه يعزز من فرص الإصابة بالسكر.

أضرار السهر



ووفقا للتقرير فإن أبرز أضرار السهر أيضا أنه يساعد على اضطراب معدل ضغط الدم، فيؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، وترجع بعض الدراسات سبب السهر إلى تركيبة الشخص الجينية، وتوضح أن كل شخص له ساعات نوم كافية تختلف عن غيره، ومن أبرز أضرار السهر أيضا أنه يعزز من السلوكيات الخاطئة وفقا للتقرير فإن المراهقين الذين يفضلون السهر عن النوم باكرا يكونون اكثر عرضة للإدمان والسلوكيات الخاطئة.

من أبرز أضرار السهر أنه يساعد على رفع فرص السكر من النوع الثانى، فضلا عن أن السهر يؤثر على العادات الغذائية ويجعلها مضطربة فيصبح الشخص شرها ونهما على الطعام، ومقبلا على كل أنواعه، كما أنه يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم فضلا عن أن السهر يساعد على اضطراب الجسم وعملياته كافة، فيصبح الجسم مجهدا مرهقا ويعانى الشخص الاجهاد الفسيولوجى والنفسى، ولذا ينصح التقرير للوقاية من أضرار السهر أن يبتعد الشخص تماما عن هذه العادة غير الصحية، والحصول على القدر الكاف من النوم.